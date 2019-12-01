خيري رمضان عن برنامج رضوى الشربيني: الكلمة زي الطلقة ممكن تموت

القاهرة- مصراوي:

قال الإعلامي خيري رمضان، إن السوشيال ميديا أصبح لها دور هام، مضيفا: "التليفزيون الآن ليه له قيمة بدون السوشيال ميديا".

وأضاف رمضان، خلال حضور ندوة تثقيفية بعنوان "الصحة والإعلام"، مساء أمس السبت، أنه يمكن للسوشيال ميديا أن تخدم الإعلام المرئي والعكس.

وتابع رمضان: "علينا الاعتراف بان السوشيال ميديا بدأت تأخذ 30% من السوق الإعلاني في العالم الآن، حتى رضوى الشربيني، ليه البرنامج لقى هوى؟ لأن الكلمة في التلفزيون زي طلقة الرصاص ممكن تطلع تموت حد، ممكن تخلي واحدة تاخد قرار في لحظة إنها تطلق، لكن استعانة المذيع بحد متخصص هو الأفضل في كل الحالات".

وأوضح أنه رغم تراجع دور التليفزيون إلا أنه سيواصل البقاء: "التليفزيون بيقل لكن لن ينعدم هيبقى الاتنين موجودين روافد لبعض".