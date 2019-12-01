ننشر تفاصيل اجتماع "خطة النواب" مع موظفي الجهاز الإداري

كتب - أحمد علي:

ناقشت اللجنة المصغرة والمنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة والمعنية بموازنات البرامج والأداء، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة وبحضور مقررة اللجنة النائبة سليفيا نبيل، التعريف بموازنات البرامج والأداء ومتابعة تطبيق الموازنات التي وضعت طبقا للبرامج والأداء في ضوء استراتجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

شارك في اجتماع اليوم عدد كبير من العاملين بالتخطيط والموازنات في المديريات الخدمية والجهاز الإداري للدولة في محافظات الإسكندرية ومطروح وبورسعيد وبعض المحافظات الآخرى، وكذلك ممثلي بعض الوزرات من أجل التعريف لهم بتلك الموازنات وفي ضوء الاستمارة الجديدة التي أعدتها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية.

وقالت النائبة سليفيا نبيل، مقرر اللجنة المصغرة للموازنات البرامج والأداء، إن فلسفة وضع موازنات البرامج والأداء عدة أمور تصب في خانة مصلحة البلاد العليا.

وأضافت خلال اجتماع اللجنة، أن فلسفة وضع موازنات البرامج والأداء هو العمل على استحكام الرقابة المالية بحيث يتم الإنفاق وفقا لضوابط وشروط حتى يتم تحقيق النتائج المجوة من هذا الإنفاق وكذلك من شان موازنات البرامج والأداء العمل على مكافحة الفساد والاستغلال الأمثل لموارد الدولة المصرية، والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي وأن يكون هناك مردود واضح للبرامج المنفذة.

وأشارت إلى أن الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، كان أول الداعمين للعمل بنظام البرامج والأداء، كما أن وزارتي المالية والتخطيط كانوا داعمين لتلك المنظومة وهناك تناغم وتنسيق بين كافة الجهات من أجل العمل بتلك المنظومة.

وأوضحت أن العمل بالتوزاي بين موازنات البرامج والأداء سيكون مع العمل بموزنات الأبواب، مشيرة إلى أن موازنات البرامج والأداء باختصار شديد هي أن يتم توزيع الموازنة بناء على برامج يتم تنفيذها في مدة زمنية محددة وأن يكون لها مردود وبنسبة قياس للمؤشرات.

واشارت إلى أن عام 2017 - 2018 كان بداية انطلاق موازنات البرامحج والأداء في مصر وحتي عام 2019 - 2020 وبدأنا التطبيق الرسمي لتلك المنظومة خلال تلك الفترة وبداية من عام 2019 - 2020 وحتى 2021 سيكون هناك توسع أفقي للمنظومة، كما أن مرحلة التطبيق الشامل للمنظومة ستكون مع بداية العام المالي 2021 حتى 2022.