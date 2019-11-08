جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية بمحافظتي الفيوم وكفرالشيخ

القاهرة- (أ ش أ):

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية استهدفت الأسواق والمحال التجارية بمحافظتي الفيوم وكفرالشيخ؛ لضبط المخالفين والتصدي للممارسات الضارة التي تخل بحقوق المستهلكين.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور راضي عبد المعطي- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم بمحافظة الفيوم ضبط 6329 قرصا دوائيا مختلف الأنواع و791 منشطا جنسيا و522 قرصا فوارا محظور تداوله، و115 علبة مرهم بيتاديرم و288 سرنجة طبية و400 قرص مسكن و300 قرص مضاد حيوي و60 زجاجة بخاخة 200 مل بدون عبوة و20 عبوة جيل جنسي مستورد و48 علبة كريم جنسي مستورد غير مصرح به من وزارة الصحة و50 لزقه طبية و3020 قرصا دوائيا لعلاج الأنفلونزا، وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أنه تم تحرير محاضر لمصنع حلوى جافة حيث تم ضبط 5887 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، لإعادة تدويرها وبيعها ، وتحرير محاضر لمصنع عصير والتحفظ على 4044 زجاجة عصير منتهية الصلاحية، معدة للبيع بمنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة.

وأكد على أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، ويعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والإدارة العامة لشرطة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.

وشدد على استمرار حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، والرقابة التموينية، من خلال سيارات الضبطية القضائية المستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة، لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة، فضلا عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر، وجه رئيس الجهاز رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافه المخالفين.

وأضاف أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين عبر آليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على متجر الهواتف الذكية.