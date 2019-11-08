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    شيخ الأزهر يهنئ السيسي والمسلمين حول العالم بذكرى المولد النبوي

    01:49 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    شيخ الأزهر يهنئ السيسي والمسلمين حول العالم بذكرى المولد النبوي

    فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:

    هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، والمسلمين حول العالم؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

    وأكد الإمام الأكبر، في بيان اليوم، أن ذكرى المولد النبوي، عوالم من ذكريات عطرة، تمثل حلقة الوصل في إضاءة الأرض بنور السماء، يحتفل بها قرابة مليار وثلث المليار في مشارق الأرض ومغاربها، تستوجب الاحترام والتوقير في كل عصر وقبيل.

    ودعا الإمام الأكبر - بهذه المناسبة الطيبة - المسلمين في العالم كله؛ إلى الاقتداء بالنبي الكريم واستلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها سيرته النبوية الشريفة.

    أحمد الطيب السيسي المولد النبوي الشريف الأزهر الشريف

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