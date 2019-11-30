رئيس الوفد يكرّم متحدي الإعاقة والمتحررات من الأمية والأم المثالية بأسيوط

كتبت- ميرا إبراهيم:

كرّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب، عددًا من متحدي الإعاقة بمحافظة اسيوط والمتفوقين من أبناء المحافظة في المراحل التعليمة المختلفة والمتحررات من الأمية بالمحافظة، بالإضافة إلى "فاطمة فتحي أحمد" الأم المثالية للقوات المسلحة ومنحهم شهادات تقدير ودرع الوفد.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

وانطلقت مبادرة "الوفد مع المرأة" في سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الغربية، ثم تم تدشينها في بورسعيد في أكتوبر الماضي، في إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة في الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.