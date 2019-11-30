المنطقة الغربية العسكرية توقع بروتوكول لتطوير 740 وحدة سكنية بمطروح



القاهرة- (مصراوي):

وقعت المنطقة الغربية العسكرية، برتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، بمشاركة محافظة مطروح، لرفع كفاءة 37 عمارة غير آمنة في منطقة حي الزهور بالمحافظة، بإجمالي 740 وحدة سكنية، وصلت إلى حالة خطرة على أرواح السكان، نتيجة غياب أعمال الصيانة الدورية، في إطار جهود الدولة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق السكنية غير الآمنة.

وقال بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة اليوم السبت، إن المشروع يشمل أعمال الصيانة للإنشاءات، والخرسانات ورفع كفاءة الواجهات، والمنطقة المحيطة وتنسيق الموقع العام، لتصبح منطقة حضارية ملائمة للسكان.

وأشار محافظ مطروح إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية بشتى ربوع الوطن، مؤكدًا أن البروتوكول يعد باكورة تعاون بين محافظة مطروح وقيادة المنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلي المصري، لاستكمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الأحياء بالمحافظة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول قائد المنطقة الغربية العسكرية ومحافظ مطروح ومدير الأمن ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية وشيوخ وعواقل المحافظة.