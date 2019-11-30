سؤال برلماني عن أسباب تأخر إنشاء محطة مترو "الشيخ منصور"

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بسؤال برلماني إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حول أسباب تأخر إنشاء محطة مترو الشيخ منصور بالمرج.

وأشار أبوطالب، في سؤاله، إلى أن الهيئة القومية للأنفاق أعلنت في شهر يوليو الماضي عن إنشاء محطة مترو جديدة في منطقة الشيخ منصور بالمرج، وتحديدًا بين محطتي المرج القديمة وعزبة النخل لتخفيف الضغط على محطة عزبة النخل والتي تعاني بشكل يومي من تكدسات بسبب الكثافة السكانية بتلك المنطقة.

وأوضح عضو دفاع البرلمان، أن وزارة النقل انتهت من إعداد مخطط تنفيذي لإنشاء محطة المترو الجديدة، وتم اعتماد المبالغ المالية اللازمة ومنذ ذالك الوقت لم نشهد أي أعمال تنفيذية أو حتى خطوة على أرض الواقع دون وجود أسباب منطقية.

وتساءل أبوطالب: ما هي العقبات والعراقيل التي تحول دون خروج مشروع إنشاء المحطة إلى النور؟، وهل تراجعت وزارة النقل عن إنشاء المحطة الجديدة بعد موافقتها؟.

وطالب عضو مجلس النواب - وزارة النقل بموافاته بأخر تطورات العمل بالمحطة الجديدة، والرد فوريًا وكتابيًا على الأسئلة الموجهة منه إليها.​