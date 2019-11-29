"العناني" يعقد لقاءات ثنائية مع اليونان والصين لمحاربة الإتجار في الآثار

القاهرة- (أ ش أ):

عقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار لقاءات ثنائية، على هامش تواجده في الصين لتمثيل مصر في الاجتماع الثالث لمنتدى الحضارات القديمة، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري ومحاربة الإتجار غير المشروع في الآثار.

وأشارت وزارة الآثار، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إلى أن الوزير التقى مع وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية؛ حيث بحثا إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين لمحاربة الإتجار غير المشروع في الآثار بين مصر واليونان وقبرص، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إمضاء هذه الاتفاقية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف البيان أن العناني التقى أيضاً مع وزير الثقافة والسياحة الصيني، وناقشا إمكانية تنظيم مصر والصين مؤتمرا لمكافحة البيع والاتجار في الآثار بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون في مجال المتاحف.

وحضر اللقاءين الدكتور محمد البدري سفير مصر لدى الصين، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة.