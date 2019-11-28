وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تبادل الخبرات الأفريقية في مجال الفضاء

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون المصري الأفريقي في مجال الفضاء والذي سينعكس على تنمية القارة الافريقية في شتى المجالات العلمية والاقتصادية ومواجهة التحديات من أجل توفير حياة معيشية جيدة للشعوب الإفريقية.

وأشار عبد الغفار، خلال اجتماعه مساء الأربعاء مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ومجموعة من المسئولين عن الفضاء ببعض الدول الإفريقية، إلى مشاركته الأخيرة في مؤتمر التيكاد بالعاصمة اليابانية طوكيو والذي طرح أهداف وخطط التعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء تحقيقاً للتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أوضح عبد الغفار أن مصر ملتزمة بدعم وكالة الفضاء الإفريقية من أجل تحقيق أهداف الوكالة وحماية الأقمار الصناعية لدول القارة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الاصطناعية وتغطية القارة بالكامل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر لديها العديد من الكوادر البحثية والعلماء والبحوث في هذا المجال، والتي ستعمل بالتعاون مع الكوادر الإفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، موجهاً بضرورة تبادل الخبرات بين مسئولي القارة الافريقية من خلال إقامة لقاءات ودورات تدريبية تستهدف تنمية القدرات الافريقية في مجال الفضاء.

ودعا إلى مشاركة وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الإفريقية في المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي والمزمع عقده فى أبريل القادم، ليكون فرصة للحوار وتبادل الخبرات ودعوة وكالات الفضاء الأجنبية، وذلك في إطار مساعي الوزارة لإحراز تقدم في مجال تكنولوجيا الفضاء بمصر والقارة الافريقية.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد القوصي عن دور وكالة الفضاء المصرية في التعاون مع الجانب الافريقي، والعمل على تطوير وتقديم نموذج متقدم لوكالة الفضاء الافريقية من خلال عقد المزيد من اللقاءات وتنمية المهارات وتبادل الخبرات مع الدول الافريقية في مجال الفضاء.