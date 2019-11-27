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تعيين عميدين جديدين بجامعتي الإسكندرية وأسيوط

08:33 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
تعيين عميدين جديدين بجامعتي الإسكندرية وأسيوط

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين الدكتور وائل نبيل عبدالسلام عبدالمجيد عميداً لكلية الطب جامعة الإسكندرية.

كما أعلن خالد عبد الغفار عن صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين الدكتور وجدي رفعت فريد نخلة عميداً لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

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خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي جامعة الإسكندرية جامعة أسيوط

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