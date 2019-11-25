السيسي يلتقي رئيس "إيني" في مصر ويوجه بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة

القاهرة- (مصراوي):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الشركة.

وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذى تحرزه الشركة الإيطالية فى نشاطها بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول فى مصر، حيث استعرض رئيس شركة "إيني" تطورات المشروعات المتعددة التى تُنفذها فى مصر، بما فى ذلك سير العمل والإنتاج بحقل "ظهر" للغاز الطبيعى، مشيداً بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية.

وأكد أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم، مع الإعراب فى هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع فى أنشطتها الاستثمارية فى مصر، وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة، لا سيما فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس لتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب سعى مصر لتكون مركزاً إقليميا للطاقة، خاصةً من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقراً له.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة "إيني" الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة فى مصر بأسلوب مهنى ومعايير عالمية، معرباً عن التطلع لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذاً فى الاعتبار الفرص الواعدة التى يتمتع بها قطاع الطاقة فى مصر، بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، وموجهاً فى هذا الإطار وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التى تعمل بها الشركة، خاصةً حقل "ظهر".