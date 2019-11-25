تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع الحرارة والأتربة اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين، حار خلال فترات النهار، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم الاثنين، أن أغلب المناطق تتعرض اليوم الاثنين لحالة من الارتفاع التدريجي المؤقت في درجات الحرارة، يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة، بسبب وجود منخفض جوي في البحر المتوسط وقريب من السواحل الغربية المصرية، مما يؤثر على السواحل الغربية وبعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأكد أن المنخفض الجوي الموجود في البحر المتوسط سريعا ما ستقل حدته، على أن تبدأ درجات الحرارة من غدٍ الثلاثاء في التراجع التدريجي، لتسجل القاهرة 28 درجة، وشمال الصعيد 30 درجة، على أن تعود الأحوال الجوية إلى معدلاتها الطبيعية بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وطالب المواطنين بتوخي الحذر على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية خاصة في مناطق السواحل الغربية لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، لافتًا إلى أن يجب متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، لأن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية.

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