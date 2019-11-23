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شيخ الأزهر مهنئًا غادة والي: قدوة للمرأة المصرية

06:29 م السبت 23 نوفمبر 2019
شيخ الأزهر مهنئًا غادة والي: قدوة للمرأة المصرية

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتورة غادة والي

كتب - محمود مصطفى:
تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، بالتهنئة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة.

وأشاد شيخ الأزهر - في بيان اليوم السبت- بهذا الاختيار، معربا عن ثقته الكاملة لامتلاك السيدة المصرية المقومات التي تؤهلها وتساعدها لشغل المناصب الدولية المهمة في أداء مهامها، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن تعد نموذجًا وقدوة للمرأة المصرية التي تسعى إلى خدمة مجتمعها، وترسم صورة إيجابية عن المرأة العربية.

واختيرت غادة والي الخميس، وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

شيخ الأزهر غادة والي أحمد الطيب وزيرة التضامن

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