السيسي: نسعى لرقمنة منظومة الكهرباء في أسرع وقت
05:15 م السبت 23 نوفمبر 2019
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطة الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات هدفها القضاء على الفساد من خلال تحييد دور العنصر البشري.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "في مصر لابد مثلًا نعمل رقمنة في أسرع وقت ممكن لقطاع الكهرباء".
وتابع الرئيس: "نسعى يبقى الموضوع بين متلقي الخدمة والشركة علطول من خلال معدة بسيطة ذكية بيعرف استهلك إيه ويدفع تمنه".
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