مصدر برلماني عن موعد جلسة التعديل الوزاري: لم يُحدد حتى الآن

كتب - أسامة عبدالكريم وميرا إبراهيم:

قال مصدر برلماني مُطلع، إن هناك حالة من التكتم الشديد على التعديل الوزاري المرتقب بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ولم يصل إلى المجلس بعد أيًا من الأسماء المرشحة للانضمام إلى الحكومة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنَّ ما يصل إلى النواب من أسماء مُرشحة للانضمام إلى التعديل الوزاري لم يُحسم بعد توليها الحقائب الوزارية.

وقال: "المقابلات تُجرى في مكان مجهول، وهناك تكتم شديد داخل مجلس الوزراء".

وأوضح المصدر أن البرلمان لم يحدد حتى الآن موعدًا لانعقاد الجلسة الطارئة التي من المقرر عقدها لإعلان التشكيل الوزاري الجديد.

وفي آخر جلسة رسمية للبرلمان يوم 19 نوفمبر، كشف الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، عن احتمالية عقد جلسة عامة قبل يوم 8 ديسمبر (موعد الجلسة المقبلة)، قائلا إنه ربما يتخلل الفترة ما بين رفع الجلسة اليوم وتاريخ انعقاد الجلسة العامة المقبلة، جلسة أخرى.

يأتي ذلك تزامنًا مع توقع مصادر عدّة، إجراء تغيير وزاري قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة لمصراوي، إن الأجهزة الرقابية انتهت من مراجعة ملفات الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب.

كان آخر تعديل وزاري قد أجري على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مارس الماضي، عقب استقالة الدكتور هشام عرفات من منصب وزير النقل وتعيين الفريق كامل الوزير خلفا له.