حدث ليلاً| الصحة تنفي وفاة طفل بـ"السحائي" ومجلس الأمن يؤكد ثبات سياسته إزاء المستوطنات

كتب - مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

تسمم دموي.. صحة الفيوم تنفي وفاة طفل بالالتهاب السحائي

نفت وكيلة وزارة الصحة في محافظة الفيوم، الدكتورة آمال هاشم، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طفل في مرحلة رياض الأطفال بالالتهاب السحائي.

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مصدر بالتعليم: 3 إجراءات في واقعة وفاة طالب داخل الفصل بالقناطر

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم إحالة واقعة وفاة طفل داخل الفصل بمدرسة بالقناطر الخيرية، إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق.

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والدة طالب ثانوي تتهم "تعليم القليوبية" باحتجاز نجلها.. و"عجلان": ادعاء

اتهمت والدة طالب بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة الشهيد محمد حلاوة الثانوية المشتركة بطنط الجزيرة بمركز طوخ، مسؤولي المدرسة، بالتعدي على نجلها واستدعاء الشرطة له واقتياده من داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

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"أنا مسامح وهاحضر منتدى الشباب".. السوداني صاحب واقعة التنمر يوجه رسالة للمصريين

أجرى برنامج "مساء دي إم سي"، لقاءً داخل منزل الطالب السوداني جون أنجلو مانوث، من جنوب السودان، الذي تنمر به ثلاثة شباب مصريون، أذاعته الفضائية بعد توجيه دعوة إليه لحضور منتدى شباب العالم، الشهر المقبل.

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بالأسعار الرسمية.. قائمة الشهادات المطلوبة بوظائف المعلمين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشهادات المطلوبة للتقديم لوظائف المعلمين، وأسعارها الرسمية.

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بعد ظهور طفح جلدي .. "صحة سوهاج": الوضع آمن بقرية السلاموني ولا يدعو للقلق

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الأربعاء، أن الوضع آمن ولا يدعو للقلق بقرية السلاموني التابعة لمركز أخميم، وذلك بعد ورود شكاوى من بعض المواطنين بالقرية بظهور طفح جلدي مصحوبًا بـ"حكة"، بين أبناء القرية وخاصة الأطفال.

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مصطفى الفقي: رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي تميَّزت بالحياد والارتفاع عن مستوى الخلافات

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر لم تستخدم رئاستها للاتحاد الإفريقي لتأليب الدول الأعضاء على إثيوبيا، على خلفية أزمة سد النهضة الإثيوبي.

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سعفان: 4 وحدات متنقلة لتدريب العمالة الفنية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأربعاء، ندوة تحت عنوان: "خارطة طريق رباعية للانطلاق بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر".

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خبير بيئي: "القرش الحوتي" خارج مصر دخله يُقدر بـ50 مليون دولار سنويًّا

علَّق الخبير البيئي الدكتور محمد إسماعيل، على تداول صور خاصة باصطياد سمكة القرش الحوتي ونقلها على إحدى سيارات النقل، قائلًا: "مشكلة كبيرة.. هذه الأسماك نادرة ومهددة بالانقراض".

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"نجدة الطفل": تلقينا 300 ألف مكالمة للإبلاغ عن حالات عنف في 2019

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إن المركز تلقَّى 300 ألف مكالمة أسفرت عن 17 ألف بلاغ خلال هذا العام، بمعدل 936 مكالمة يومية.

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أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون عدم تغير سياسته إزاء المستوطنات الإسرائيلية

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء، عدم تغير موقفهم إزاء المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب قرار واشنطن بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

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الإيكونوميست: إعلان بومبيو حول المستوطنات لن يغير الواقع

قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية ، إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا عن شرعية المستوطنات الإسرائيلية لم يأتِ في إطار جدول زمني محدد، لكنه في الوقت ذاته لم يكن أمرا مُستبعدًا.

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المسماري يؤكد إسقاط طائرة إيطالية بدون طيار شمال مدينة ترهونة الليبية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم ما الجيش الليبي، إن الطائرة بدون طيار التى اسقطها الجيش الليبي شمال مدينة ترهونة، هي طائرة إيطالية.

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مسيرة ليلية حاشدة لرفض الانتخابات في الجزائر واعتقال العشرات

خرج الأربعاء في الجزائر العاصمة مئات المتظاهرين في مسيرة ليلية، لرفض الانتخابات التي سطّرتها السّلطة والمزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.

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رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، أن التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها.

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ترامب: تحقيق المساءلة "انتهى" وينبغي أن تنتهي التحقيقات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه منتصرا في أعقاب شهادة أدلى بها جوردون سوندلاند ، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي أمام الكونجرس، ضمن جلسات الاستماع العلنية في تحقيق المساءلة.

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