الأوقاف: إنهاء خدمة 10 أئمة بناء على أحكام قضائية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، الأربعاء، إنهاء خدمة بعض الأئمة بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.

وقالت الإدارة في بيان اليوم، إن القرار جاء طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

والأئمة هم: يوسف محمد السيد إمام – إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، حسن عبد العال عبد العالم محمود – إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، محفوظ محمد السيد أحمد- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، محمود أحمد أحمد يوسف- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، مجدي أحمد عبد الواحد- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، محمود شاكر محمد أحمد- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، أشرف حافظ السيد – إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، أحمد إبراهيم أحمد عبد الموجود- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، عصام السيد عبد المولى- إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، صالح السيد صالح أحمد – إمام وخطيب بأوقاف القليوبية.

وأوضحت الوزارة أنه من اليوم أصبح الأئمة الـ 10 لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أيًا منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية كل منهم على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .

وقالت الوزارة إنها لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة في حق الوطن، وأنها تسلك في ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك.