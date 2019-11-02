لأول مرة.. أكبر شركة طيران إنجليزية تهبط في مطار مرسى علم

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار مرسي علم رحلة شركه "ايزي جيت" الإنجليزية للطيران، والتي تعتبر أكبر شركات الطيران العالمية القادمة من مدينة ميلانو الإيطالية.

وبحسب بيان، كانت الشركة قد استجابت للدعوة التي قدمتها شركة "إيماك مرسى علم للمطارات" بهبوط طائراتها بمطار مرسى علم لأول مرة، بحسب ما صرح بذلك عماد إمام مدير العلاقات العامة والإعلام بشركه إيماك مرسى علم لتشغيل وغدارة المطارات.

وأضاف، إمام قررت شركة "إيزي جيت" هبوط 3 رحلات أسبوعية من ميلانو والبندقية بإيطاليا، ورحلة من برلين في ألمانيا، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس حسام الخرافي الرئيس التنفيذي لمجموعة الخرافي بتقديم كل الدعم لتشجيع السياحة واستقدام شركات طيران جديدة لمطار مرسي علم.

كما وجه الطيار هاني عقاب رئيس شركة إيماك للمطارات باستقبال الرحلة الأولى ببروتوكول مدافع المياه ولقاء الركاب بالورود والحلوى، واستقبل الكابتن هشام القشاط نائب مدير المطار يصاحبه ممثلي شركه إيزي جت وشركات الوكالة وعدد من العاملين بالمطار الطائرة بالترحاب والورود.​