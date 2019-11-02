"الأقدم في العالم".. 7 معلومات عن محطة الزهراء للخيول العربية

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت يوم الخميس فعاليات المهرجان القومي والبطولة الدولية الـ21 لجمال الخيول العربية الأصيلة، في محطة الزهراء لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة، بمشاركة 271 من الخيول العربية.

ويستمر المهرجان من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجاري، ويعرض عددًا من الخيول والولادات الحديثة والطلائق المشاركة.

وتعتبر محطة الزهراء للخيول، واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، وهي الأولى في الشرق الأوسط، ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية واحتوائها على سلالات عريقة، ونستعرض في التقرير التالي، عددًا من المعلومات عن المحطة..

1- تقع في منطقة عين شمس وأنشئت عام 1928، على مساحة 60 ألف فدان بهدف الحفاظ على الخيول المصرية.

2-المحطة تتبع وزارة الزراعة، وتعتبر أقدم محطات الخيول في العالم.

3- تستضيف مهرجان الخيول العربية الأصيلة، والذي يعقد في نوفمبر من كل عام.

4- تشرف محطة الزهراء على 12 ألف مزرعة خيول.

5- تضم 5 عائلات عربية أصيلة.

6- هي الأولى عالميًا في تصدير الخيول العربية ومقامة على 40 فدانًا.

7- تضم 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.