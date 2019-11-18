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    رغم التقدم.. وزير الكهرباء عن ترتيب مصر: "طول عمري بطلع الأول"

    12:17 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    رغم التقدم.. وزير الكهرباء عن ترتيب مصر: "طول عمري بطلع الأول"

    الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

    كتب- أحمد علي:

    كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقدم الترتيب المصري في مؤشر الحصول على الكهرباء ليقفز 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط، وهو ما ورد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء.

    وفسر شاكر ذلك التقدم بلجوء الحكومة إلى رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي يعتبر أحد أهم أسباب تقدم مصر بالتقارير الدولية، موضحا أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلي المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015.

    واستطرد: "هذا التصنيف لا يرضيني، نستهدف الوصول إلى ما هو أعلى"، ومازح النواب قائلا: "طول عمري بطلع الأول على الفصل إزاي أرضى عن المركز الـ77".

    محمد شاكر الكهرباء مصر لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب طلعت السويدي

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