"زراعة البرلمان" تؤجل مناقشة طلبات إحاطة بسبب غياب ممثلي الحكومة

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المغالاة في تقدير مقابل حق الانتفاع للأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري، وازدواجية التحصيل في بعض المناطق، لحين حضور مسئولي الأملاك بوزارة الري والضرائب العقارية بوزارة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، الذي شارك في الاجتماع، الذي كان مخصصًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب سليمان وهدان، ومجدي ملك، وعصام خلاف، والسيد فؤاد كوش، حول مغالاة وزارة الموارد المائية والري في تقدير مقابل حق الانتفاع للأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري وازدواجية التحصيل في بعض المناطق، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن المغالاة في تقدير أسعار تقنين الأراضي الزراعية والسكنية في مراكز شمال محافظة الشرقية.

وانتقد سليمان وهدان، المغالاة في تقييم حق الانتفاع لسعر الأراضي التابعة لوزارة الري من 12 إلى 120 جنيهًا بزيادة 10 أضعاف السعر السابق.

وشدد رئيس لجنة زراعة البرلمان على ضرورة التزام المسئولين بحضور اجتماعات اللجنة، خاصة وأنها تتعلق بمشكلات المواطنين، مؤكدًا أن اللجنة لن تسمح بأي تقصير أو تقاعس من أي مسئول حكومي عن حضور اجتماعاتها مجددًا.