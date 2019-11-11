اعتمدت عليهن في إنتاج الألحفة.. "مصر الخير" تطلق حملة الشتاء بجهود مستحقاتها

أحمد علي: مصر الخير تجسد أروع مثال لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ونقلها لأول طريق الاستثمار الصناعي



إعـلان تحـريــري

القاهرة 5 نوفمبر-

ترسم مؤسسة مصر الخير أروع صورة لدعم تمكين المرأة اقتصادياً خلال إطلاق حملة الشتاء لعام 2019، حيث نجحت المؤسسة في تحويل عدد من المستحقات اللاتي حصلن على دعم متبرعي مصر الخير خلال الأعوام الماضية إلى سيدات منتجات أصبحن على أول طريق الاستثمار الصناعي من خلال تصنيع الألحفة الفايبر التي سيتم توزيعها خلال حملة المؤسسة لشتاء 2019 .

وتستكمل مؤسسة مصر الخير دعمها لمبادرة "التمكين الاقتصادي للمرأة" من خلال إتاحة فرص عمل لعدد من المستحقات ضمن مشروعات توليد الدخل وتمكينهن من إنشاء مشروعاتهن الخاصة في كل من محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط ليتمكنً من توفير مصدر دخل ثابت لهن ولأسرهن.

وصرح الأستاذ أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير بأن المؤسسة نجحت خلال حملة شتاء 2019 في بلورة فكرة تمكين المرأة اقتصادياً وتحويلها إلى قصة نجاح حقيقية تكون بطلاتها مستحقات المؤسسة خلال الأعوام الماضية، لينتقلن بفضل تميزهن وقوة إرادتهن إلى مرحلة جديدة على أول طريق الاستثمار بعد سنين من الاحتياج.

وأكد على أن مؤسسة مصر الخير ستعد مشروعات مجمعة (شركة تضامن) ذات كيان قانوني (سجل تجاري وبطاقة ضريبية) للمستحقات، مما يساهم بشكل كبير في المراحل التسويقية. وتتضمن المشروعات إنتاج أغطية "ألحفة" وتوريدها للمؤسسة ليتم التبرع بها للمستحقين ضمن حملة الشتاء، مما يضمن توفير التدفئة للعديد من الأسر المستحقة في فصل الشتاء، وضمان دخل ثابت لهؤلاء المستحقات ترسيخاً لمفهوم التنمية المتكاملة.

وأفاد رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير بأن مؤسسة مصر الخير التنموية تحرص دائماً على دعم السيدات المستحقات إيماناً منها بدور المرأة ومشاركتها الفعالة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، لذلك قامت المؤسسة بدعمهن ليتمكن من إنتاج ألحفة ذات جودة عالية بإمكانها المنافسة في السوق المصري، مع ضمان دخل ثابت للمستحقات ولأسرهن.

وأضاف أحمد على أنه بالإضافة إلى التعاون مع الشركات الصغيرة المنفذة من خلالها لتوريد اللحاف الفايبر ستوفر حملة "سكن ودفا" هذا العام كرتونة غذائية تحتوي على أهم احتياجات الاسرة الأساسية من (أرز ومكرونة وبقوليات بالإضافة إلى كيلو لحم مطهي) بالإضافة إلى تسقيف المنازل للأسر الأكثر احتياجاً. وحرصت مؤسسة مصر الخير على التعاون مع صغار الموردين في القرى بالإضافة إلى التعاون مع كبار مستوردي الأخشاب مما يحقق رواجا اقتصاديا كبيرا. حيث تم تقسيم إجمالي تكلفة الحملة علي أسهم بقيمة 250 جنيها للسهم.

وتشمل حملة شتاء 2019 بعض المنتجات الاستثنائية منها ملابس طلابية ومفروشات للمدن الجامعية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها مع أفراد المجتمع.

وطبقا لمخطط التوريد خلال عام 2019، ستورد السيدات 30 ألف لحاف بمعدل 300 لحاف يومياً خلال حملة شتاء 2019".ويتمثل دعم المؤسسة في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن آمن خلال فصل الشتاء، لتعمل على دعم أكثر من 600،000 مستحق في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة تحديات الشتاء القاسية.

وأكد أحمد على أن مؤسسة مصر الخير أثبتت ريادتها في تنفيذ حملات الشتاء على مدار الأعوام السابقة. حيث بدأت العمل على تلك الحملات منذ عام 2013، وتمكنت خلال تلك الفترة من تقديم حوالي 6 ملايين خدمة، ودعمهم بالأسقف والبطاطين والألحفة والملابس الشتوية، بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية. وذلك تحقيقاً لرؤية مصر الخير في الوصول إلى تنمية مجتمع تكافلي، ينمو ذاتياً.

جدير بالذكر أنه يتم اختيار المستحقات اللاتي لديهن خبرة فنية وإدارية بسيطة، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطويرهن ودعمهن من خلال توفير تدريبات حرفية وإدارية للوصول الي الكفاءة في الإنتاجية والتسويق وكيفية إدارة المشروع. بعد ذلك يتم توزيع المهام على السيدات من مسئولي المخزن والحسابات والتسويق، بالإضافة إلى مهام الإنتاج. ومن ثم يتم اختيار مديرة الشركة من ضمن السيدات لتصبح مسئولة عن المهام المالية وإدارة أعضاء الشركة.

كما أن مصر الخير تعمل من خلال حملات الشتاء على دمج الشباب والفرق الكشفية لتنفيذ خدمات الحملة مثل مجموعة اللوتس الكشفية، وكنائس حي حدائق القبة، والأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة وغيرها من الجامعات المصرية. مما يساهم في خلق جيل جديد يشعر بالمسئولية المجتمعية والمشاركة بين أبناء الوطن الواحد.

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نبذة عن المؤسسة:

مصر الخير مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل توفير حياة كريمة في جميع ربوع مصر وتحويل الإنسان المصري من العدم إلى الكفاف ومن الكفاف إلى الكفاية ومن الكفاية إلى الكفاءة حتي يكون قادراً على المساهمة الإيجابية في مجتمع تكافلي ينمو ذاتياً وذلك من خلال العمل في ست قطاعات للتنمية هي الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة.

وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين في كل محافظات مصر مع التركيز على محافظات الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروعا، وقامت مصر الخير من خلال تطبيق الطرق العلمية في تقديم أكثر من 58 مليون خدمة خلال 11 عاماً في 6 قطاعات مختلفة تلبي كافة الاحتياجات الإنسانية.