أول تحرك من جامعة القاهرة بعد وفاة طالبة بسبب "منشر" المدينة الجامعية

بيان رسمي.. الأرصاد: حالة عدم استقرار تبدأ الأربعاء (أمطار وسيول)

كتبت- داليا شبل:

أدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صلاة الغائب على الطالبة لمياء محمد السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، وذلك في ساحة مدينة الطالبات بالجيزة، وبحضور النواب وعمداء بعض الكليات.

وقدم الدكتور الخشت العزاء لزملاء الطالبة بالمدينة، وأكد لهنّ أنه سيتم شراء مناشر منزلية داخلية لحماية الطالبات من أي مخاطر قد يتعرضن لها.

واستمع رئيس الجامعة للطالبات، ووعد بالاستجابة لجميع مطالبهن وتنفيذها، موجهًا مدير المدن الجامعية بتنفيذ جميع المطالب قائلًا: "طلباتكم أوامر، وهاتوا ورقة بيضاء أوقع عليها والتنفيذ بالأمر المباشر".

كانت الطالبة لمياء محمد السيد ابراهيم الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري توفيت أمس، بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات بالجيزة نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.​