الكنيسة تكشف تفاصيل حريق "مارجرجس" بشبرا - صور

كتب - مصطفى علي:

كشف قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة، لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا.

وأضاف في بيان اليوم، أن "تصاعد الدخان أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبيّن لهم أن هناك حريق بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فاستخدموا طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة، إلا أن النيران بدأت في التصاعد بكثافة، في الوقت الذي تم فيه استدعاء قوات الحماية المدنية التي حضرت على الفور وتمت السيطرة على النيران".

وشدد البيان على عدم وقوع أية إصابات بشرية جراء الحادث، بينما حدثت أضرار طفيفة وخسائر محدودة في استراحة مسرح الكنيسة، وتقوم الأجهزة المعنية حاليًا بعملها لمعرفة سبب الحريق.

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