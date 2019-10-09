"الوزراء" يوافق على نقل أصول مستشفيات ببورسعيد لـ"الرعاية الصحية"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موافقة مجلس الوزراء على نقل أصول بعض المنشآت العلاجية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إن القرار يأتي كخطوة محورية في إجراءات التحول المؤسسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يتولى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وضع نظم و إنهاء اجراءات نقل العاملين بتلك المنشآت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهرين كحد أقصى.

يأتي هذا النقل وفقًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 59 المشار اليها المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أشاد بديناميكية العمل بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع كأحد أهم مشروعات الدولة القومية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية واحدة من الهيئات الثلاث التي شكلها قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018 ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، لتنضم بذلك إلى هيئة الاعتماد والرقابة والتي تتبع رئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.