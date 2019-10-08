محمد عزت محمد معاونًا لرئيس القطاع الديني.. وسيف مديرًا إداريًّا لأكاديمية الأوقاف الدولية

كتب -محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الدكتور محمد عزت محمد بمنصب معاون رئيس القطاع الديني لشئون الاتصال السياسي ، والدكتور كمال محمد علي سيف مديرًا إداريًا لأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم، أنها ماضية قدما وبقوة في الدفع بمزيد من الشباب إلى مواقع الريادة بالوزارة .

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بالشباب وقدراتهم وطموحاتهم وقدرتهم على الإنجاز من خلال نجاحهم في إنجاز الملفات الدعوية والإدارية والقيادية التي أسندت إليهم بالوزارة.