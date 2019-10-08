"الاستبعاد من التموين والنمو".. مدبولي يعرض خطة الحكومة (نص التقرير)

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستراجع كل المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".

وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أن مخصصات التموين أثارت العديد من النقاشات، ووضح بشدة أن الدولة لم تخفض مخصصات التموين والأرقام زادت من 85 مليار جنيه عام 2014 إلى 89 مليارًا هذا العام وكانت 86 مليارًا العام الماضي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العام المقبل، يشهد الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، الأمر الذي يعكس حجم الإنفاق على التطوير والإنجاز، لرفع المعاناة عن المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواجه حاليا حربا من أشرس أنواع الحروب، لأنها حرب غير تقليدية لخلق حالة بلبلة وإشاعة الإحباط، وهز الثقة بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة.

وعرض مدبولي ما فعلته حكومته ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، وتحدث عن الاستبعاد من التموين وإعادة النظر في المعايير، مؤكدًا عدم حذف مواطنين جدد من منظومة الدعم.

وتحدث رئيس الوزراء عن ميكنة الخدمات وارتفاع النمو الاقتصادي، وانخفاض نسبة البطالة.

وينشر مصراوي نص تقرير الحكومة لمجلس النواب، ويمكن مطالعته بالصور المرفقة.