بالشروط والتفاصيل.. السكة الحديد تعلن حاجتها لـ150 مهندسًا

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة سكة حديد مصر، تنظيم مسابقة جديدة لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 150 مهندسًا في تخصصات (ميكانيكا - كهرباء- اتصالات- إلكترونيات- مدني- عمارة).

وحددت الهيئة 10 شروط للتقدم للوظائف:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الهندسة في التخصصات المذكورة.

2- أن يكون مقيدًا في جداول نقابة المهندسين وغير مكلف في أي جهة.

3- ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 من تاريخ الإعلان.

4- أن تتضح فيه لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية.

5- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام.

6- الحصول على تقدير عام تراكمي جامعي، لا يقل عن جيد.

7- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المقدم لها، ومدوّن عنوانه في بطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

8- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

9- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة.

10- اجتياز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام، ويتحمل 200 جنيه دورة بحوالة بريدية باسم "سكك حديد مصر"، وقيمة إجراء الاختبار لا تُرد في حالة عدم الحضور، أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

وأقالت الهيئة، إنها ستستقبل الطلبات في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019، لمدة 10 أيام فقط.

أما بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة، أن يكون المتقدمين من أبناء (محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية)، لتخصصات (ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إشارات – مدني- عمارة) باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة).

أما للمتقدمين في حدود منطقة وسط الدلتا، فعليه أن يكون من المقيمين في محافظات: (الغربية – الدقهلية – كفرالشيخ – دمياط) تخصصات (كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني )، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الدلتا.

بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة غرب الدلتا بالإسكندرية، عليهم أن يكونوا من المقيمين في محافظات: (الإسكندرية - البحيرة- مطروح) تخصصات (ميكانيكا- كهرباء- اتصالات - إلكترونيات- مدني- عمارة)، وتقدم الطلبات باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

أما بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق، أن يكون من المقيمين في محافظات: ( الشرقية- الإسماعيلية - السويس- بورسعيد- شمال سيناء- جنوب سيناء) في تخصصات (ميكانيكا- كهرباء- اتصالات - إلكترونيات- مدني- عمارة)، وتقدم الأوراق باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام منطقة الزقازيق.

وبالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى، أن يكون من المقيمين في محافظات ( سوهاج- المنيا- أسيوط- بني سويف- الفيوم- البحر الأحمر) في تخصصات (ميكانيكا- كهرباء- اتصالات - إلكترونيات- مدني- عمارة)، وتقدم الأوراق باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الوسطى بالديوان العام بمحطة أسيوط.

وبالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية، أن يكون من المقيمين في محافظات ( أسوان- الأقصر--قنا- الوادي الجديد)، في تخصصات (ميكانيكا- كهرباء- اتصالات - إلكترونيات- مدني- عمارة)، وتقدم الأوراق باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بمحطة أسوان.

أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة، فهي:

1- المؤهل الدراسي.

2- شهادة ميلاد كمبيوتر (حديثة).

3- بطاقة الرقم القومي (سارية).

4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي.

5- شهادة عضوية نقابة المهندسين (حديثة لعام 2019).

6- كارنيه نقابة المهندسين (حديث 2019).

7- 4 صور شخصية (4X6).

8- صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

9- أصل الحوالة البريدية.

ومن المقرر أن يتم مراجعة جهة التقديم بعد 15 يومًا من نهاية تاريخ التقدم للإعلان لمعرفة موعد ومكان الاختبار.