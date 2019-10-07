الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، ورئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة، إن طقس اليوم الاثنين، سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ما بين درجة إلى درجتين على مختلف الأنحاء.

وأضاف عطا في تصريحات لـ"مصراوي"، أن اليوم يشهد فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة الشدة، قد تكون رعدية على جنوب سيناء، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوقعة على جنوب البلاد.

ونوه إلى أن الشبورة المائية ما زالت موجودة في الصباح الباكر على السواحل الشمالية والوجه البحري وتختفي مع ظهور آشعة الشمس وتقدم ساعات النهار، مشيرًا إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومعتدلة على باقي البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالة، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، حيث تبلغ درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة مئوية.