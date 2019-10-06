ديوان شعر "رواية مفقودة" أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الأحد، ديوان شعر "رواية مفقودة" للشاعر وائل السمرى ، وهو الديوان الثاني للشاعر بعد ديوانه الأول "الساقي".

يحتوى ديوان "رواية مفقودة" علي 10 قصائد مقسمة إلى قسمين ، جاء الأول بعنوان "جُرحٌ"، وضم قصائد : سطر يتيم ، من مذكرات مؤرخ لم يضل الطريق ، وتنفست الأرض وشاية، رواية مفقودة، متفق عليه، في خفي نشيد، ويغلب على هذا القسم الطبيعة التاريخية، التي تتجلى منذ البداية في إهداء الديوان الذي جاء نصه " إلى التاريخ.. تعظيمًا وتسليمًا على عبَثِكَ الأزليّ المقدَّس" ، حيث يستغل الشاعر فيه بعض التيمات التاريخية المختلفة، وبعض القصص التراثية المثيرة للجدل والفكر.

بينما جاء الجزء الثاني بعنوان "تعديل" واحتوى قصائد: موكبها قبل أن تختفي ، والنمل يفعل ما يريد ، هوام ، عشت سعيدا أيها الموت، ويغلب عليها الطابع الذاتي الذي يستعرض الخبرة الحياتية بين الحب والقدر واليأس والأمل والموت الحقيقي أو المجازي.

وائل السمرى شاعر، وكاتب صحفي حصل على الجائزة الأولى في مسابقة كتاب اليوم فرع شعر الفصحى عام 2009، والجائزة الأولى في مسابقة ديوان شعر الفصحى في المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2007، والجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة لأفضل قصيدة عام 2003، وجائزة أفضل قصيدة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2001.