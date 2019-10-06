تغيرات في الأحوال الجوية.. الأرصاد: سقوط أمطار وشبورة خلال 72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة العامة للإرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد تراجعا طفيفا بمعدل درجة إلى درجتين على أغلب الأنحاء لتسجل بداية من الاثنين 29 على السواحل الشمالية، و31 على الوجة البحر والقاهرة وتتراوح بين 34 و39 على مدن ومحافظات الصعيد.

وأضاف عطا لمصراوي، اليوم الأحد: بداية من الاثنين ولمدة 72 ساعة المقبلة، يوجد تغيرات في الأحوال الجوية وفقا لطبيعة موسم الخريف باعتباره مرحلة انتقالية تتسم بالتغيرات الجوية بين ليلة وأخرى، مُشيرا إلى احتمالية سقوط الأمطار خلال هذه الفترة.

وتابع: المناطق التي ستشهد الأمطار جنوب سيناء وبعض المناطق من الصعيد، لافتًا إلى أن قوة الأمطار ستكون خفيفة، ولن تصل على القاهرة والوجة البحري.

وأشار إلى وجود الشبورة في الصباح الباكر تكون كثيفة على الطرق القريبة من المصطحات المائية والأراضي الزرعية.

وأكد على استقرار حركة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط، مُشيرا إلى ان ارتفاع الموج فيهما مناسب لكافة الأنشطة البحرية والملاحية.​