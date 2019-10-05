برلماني: نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن.

وأضاف "زين الدين"، في بيان اليوم، أن أبناء مصر أعادوا أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى في العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ، وأكدوا أنه لا يوجد مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية إلى جانب التخطيط العلمي والفكر الخلاق وهذا ما اثبتته تجربة عبور المانع المائي بتعقيداته وكارثيته واقتحام خط بارليف بتحصيناته المعقدة.

وأوضح أن نصر أكتوبر كان وسيظل علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، وعنوانا للتضامن العربي، حيث توحدت الأمة العربية على نحو غير مسبوق وتجسد ذلك في المشاركات العربية الرمزية في صفوف المقاتلين على الجبهتين المصرية والسورية واستخدام سلاح النفط إلى جانب تفاعل الشعوب العربية معنويًا وماديًا مع حملات دعم المجهود الحربي وتزامن ذلك كله مع وحدة الموقف العربي في ساحات النضال السياسي والدبلوماسي.

وأشار إلى أن حرب أكتوبر استطاعت أن تحطم نظرية الأمن الإسرائيلي، وأن تهدر نظرية الحرب الوقائية، ونجحت في خداع أحدث وسائل المخابرات، لذلك حفرت هذه الحرب مكانة بارزة في ذاكرة التاريخ العسكري، وأصبحت نقطة تحول حاسمة في تاريخ العلاقات الدولية.

وحفلت حرب اكتوبر بالدروس والعبر في مقدمتها أن الإحتلال لا يمكن أن يدوم، وأن القوة لا تفرض أمرًا واقعًا، وأن الانسحاب من الأراضي التي أحتلت في العام 1967 هو أساس آية تسوية عادلة وشاملة في الشرق الأوسط كما تؤكد ذلك قرارات الأمم المتحدة.