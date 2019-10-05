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الأرصاد: "الأجواء مواتية للاستمتاع بأعياد النصر"

06:29 ص السبت 05 أكتوبر 2019
الأرصاد: "الأجواء مواتية للاستمتاع بأعياد النصر"

الطقس

كتب – أسامة عبدالكريم:

قال إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين.

وأضاف "عطا" في تصريحات صحفية، أن الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة لا يمنع من استقرار الحالة الجوية.

وطالب متحدث هيئة الأرصاد الجوية، المصريين بالتمتع بقضاء إجازة سعيدة باحتفالات انتصار أكتوبر، والتوجه إلى جميع المتنزهات والسواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشرقية المطلة على البحر الاحمر، مضيفا : "الأجواء مواتية جدا للاستمتاع بأعياد النصر".

ولفت إلى تتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، مضيفا أن هناك نشاطًا خفيفًا للرياح يساعد على الشعور بطقس لطيف.

الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة نصر أكتوبر

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