وزيرة البيئة تتابع على مدار الساعة منظومة التصدي لنوبات تلوث الهواء

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على متابعتها يوميا وعلى مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المشتركة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية أعمال منظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة مع نجاح المنظومة في أعمالها وتفهم المواطن المصرى قيمة المخلفات الزراعية عامة وقش الأرز ودوره في حماية البيئة خاصة.

وفي هذا الصدد ، تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 3427 منشأة صناعية تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 807 منشأت للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقد بلغ إجمالي المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة ما يقرب من 140426 طنا بنسبة 40% من المستهدف بالمنظومة وذلك من خلال مواقع التجميع التي تم العمل بها حتى الآن والبالغ عددها 623 موقعا ، كما تم تحرير 160 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم ، إلى تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن ، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18849 سيارة ، وتبين مخالفة 3949 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وانطلاقاً من دور وزارة البيئة التوعوي، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1249 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

ونوهت وزارة البيئة إلى استقبال الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.