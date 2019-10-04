"الآثار" تتسلم عملات هندية مُهربة من "جمرك البريد"

كتب - محمد عاطف:

تسلمت وزارة الآثار من جمرك البريد المصري برمسيس، عددا من العملات الأثرية الهندية، والتي ستسلمها الوزارة للسفارة الهندية بالقاهرة.

وقال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار - في بيان اليوم الجمعة- إن سلطات الجمارك بالبريد المصري برمسيس كانت قد اشتبهت في عدد من العملات القديمة الواردة من الهند في أبريل 2018، وقامت بعرضها على لجنة من الوحدة الأثرية بالجمرك لفحصها وإبداء الرأي، والتي من جانبها عرضتها على السفارة الهندية بالقاهرة للإفادة عما إذا كانت تلك العملات مدرجة على قوائم الممتلكات التراثية لها بما يضمن حماية الممتلكات الثقافية.

وأضاف أن السفارة الهندية بالقاهرة أكدت أثرية عدد من هذه العملات وسوف تسلمها مصر للسفارة في إطار حرص الوزارة على تفعيل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي انضمت إليها مصر عام 1972 وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.

جدير بالذكر أن وحدات الإدارة المركزية للمنافذ سبق لها أن ضبطت العديد من القطع الأثرية التي تخص دول العراق واليمن والإكوادور وبيرو والصين وغيرها وقامت وزارة الآثار بتسليمها إلى سفارات تلك الدول بالقاهرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.