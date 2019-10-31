برلماني: إنشاء الجامعات التكنولوجية يحتاج تطويرًا شاملًا

كتب - أحمد علي:

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية الجامعات التكنولوجية لرفعة وتطوير التعليم الفني، وتخريج كوادر فنية متخصصة، من الممكن أن تكون النواة للعمل الفني المحترف في مصر، والعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح بركات، في بيان، اليوم الخميس، أن جميع قطاعات التعليم الفنى، والخريجين عانوا من الإهمال والتهميش سنوات عديدة ماضية، ساعدت على انتشار كبير للبطالة، وعانى التعليم الصناعي في مصر من عدد كبير من المشكلات تتعلق بجهازية المعاهد والمعلميين والطلاب أنفسهم.

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية ستساعد في تغيير وجهة نظر المجتمع للطلاب الفنيين، وزيادة عدد الطلاب الموجودين في المعاهد والمدارس الفنية، لأن الجامعات التكنولوجية ستضمن لهم الاستمرار في الدرج التعليمي،خاصة بعد إضافة التخصّصات الجديدة للجامعات التكنولوجية، والتي تستهدف خدمة وتنمية المجتمع المصرى في شتى المجالات، فضلًا عن تزويدها للخريجين بتخصّصات يمثل استغلالًا جيدًا لطاقة كوادر بشرية قادرة على التطور، فضلًا عن مساهمته في تنمية مواهب طلاب التعليم الفنى الفائق عددهم طلاب التعليم العالى، مؤكدًا أن هذا يعتبر نقلة علمية مبهرة.

وأشار إلى أهمية تواجد هذه الجامعات في مناطق صناعية وعقد اتفاقيات تعاون مع المصانع لتدريب الطلاب بداخلها وإنشاء مصانع لاستيعاب هذه العمالة وأسواق خارجية لتشغيل هذه العمالة الفنية الماهرة.

وأضاف أنه يتمني أن يتم إنفاق مزيد من الأموال على تجهيز المعامل وتدريب الطلاب على الجانب العملي، والعناية بقوة بمستوى الطالب في المدارس الفنية حتى يكون مؤهلا لدخول مرحلة الجامعة التكنولوجية بما قام من دراسته في مرحلة المدرسة الفنية، وعدم شعور الطالب بفارق كبير مع طالب الثانوية العامة، والنظرة التي يعانيه بأنه خريج مدرسة التعليم الفني وليس الثانوية العامة، وتطوير المناهج وعمل تدريبات عملية باستمرار وليس اقتصارها فقط على حضور الطلاب الورش دون الاستفادة، مما يساعد على التطور سريعا وإحداث طفرة بالمنظومة.