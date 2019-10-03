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    600 ألف دولار.. السيسي يوافق على منحة من الصندوق الكوري الأفريقي

    10:51 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي بشأن تقديم منحة لمصر بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبورواش الخضراء والموقع بتاريخ 2019/3/25.

    وجاء نص القرار:

    الصندوق الكوري الأفريقي السيسي التعاون الاقتصادي

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