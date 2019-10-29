مرتضى منصور يدعو مجلس الصحفيين لعقد اجتماع بنادي الزمالك

كتب - مصطفى علي:

دعا مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مجلس نقابة الصحفيين؛ لعقد اجتماع بمقر نادي الزمالك.

جاء ذلك في خطاب أرسله مرتضى منصور إلى نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إصدار بيان تلفزيوني مشترك مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين؛ لإنهاء الخلافات بين الجانبين.

وبحسب الخطاب، أعلن مرتضي، إيقاف اللواء سامي السبكي، المسؤول عن أمن النادي، قائلًا إنه "تصرف من تلقاء نفسه تصرفات لا تليق بنادي الزمالك تجاه بعض الصحفيين".

وجدد رئيس نادي الزمالك اعتذاره للصحفيين، موضحًا أنه "يكن هناك قصد للإسارة لأي فرد من الأسرة الصحفية، وبالأخص الصحفيين الرياضيين وأعضاء مجلس النقابة".