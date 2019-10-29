الوفد: فض التشابكات بين الضرائب وشركات السياحة خطوة مهمة لدعم القطاع

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن الحديث حول عقد اجتماع خلال أيام بين اللجنة المشتركة الدائمة التي تم تشكيلها بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لبحث عدد من المشاكل العالقة بين شركات السياحة والمصلحة وإيجاد حلول قانوينة لها، خطوة مهمة من شأنها الإسراع في حل جميع المشاكل التي تعيق عمل أعضائها من شركات السياحة.

وأضافت رمزي، في بيان الثلاثاء، أن مصلحة الضرائب تعتمد على استراتيجية لحل المشكلات العالقة مع مختلف الجهات الأخرى وخاصة الغرف السياحية، لافتة إلى أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا غير مسبوق بين قطاع السياحة ومصلحة الضرائب.

وأوضحت رئيس سياحة الوفد، أن التعاون الغرفة السياحية والمصلحة نتج عنه عدة قرارات مهمة كان أخرها ما شهدته الندوة التي أقيمت مؤخراً بين الغرفة والمصلحة في حضور عدد كبير من شركات السياحة خاصة العاملة في السياحة المستجلبة ورئيس وقيادات المصلحة ورؤساء الاتحاد والغرف السياحية وأعضاء مجالس إداراتها وصدور قرارات تساهم كثيرا في التيسير على شركات السياحة.

وشددت "رمزي" على أهمية الوصول إلى بروتوكول لتبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة الواجب سدادها للدولة، لافتة، إلى أن رد الضريبة للأجانب أمر إيجابي بشكل كبير ويدعم السياحة المصرية حيث يحق للمقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها عن مشترياتهم لسلع خاضعة للضريبة.