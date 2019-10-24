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    ​وزير الري يكرم العلماء المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه

    04:22 م الخميس 24 أكتوبر 2019
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    كتب_أحمد مسعد:

    كرم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، العديد من الشخصيات والعلماء والطلابية المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه.

    كما كرم الوزير، المدارس المشاركة في مسابقة الترشيد والعلماء والمشاريع البحثية الأولي.

    وضمت قائمة المكرمين: الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري السابق، والدكتور محمد صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة العلمية والدكتورة دلالل منصور، والدكتور سمير مسعد مديري معاهد بحوث المياه، وبالنسبة للمدارس"مدرسة المنارة، مدرسة الشهيد أحمد ذكي، مدرسة البادروي؛ الروضة الخاصة.

    ?وزير الري أسبوع القاهرة للمياه حفل تكريم مسابقة الترشيد المشاريع البحثية

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