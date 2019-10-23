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    غدًا.. "الجيزة" تنظم احتفالية كبرى لتكريم أبناء الشهداء

    11:12 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    غدًا.. "الجيزة" تنظم احتفالية كبرى لتكريم أبناء الشهداء

    اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

    الجيزة - أ ش أ:

    تنظم محافظة الجيزة، غدا الخميس، احتفالية كبرى لتكريم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية بالتزامن مع الذكرى 46 لاحتفالات أكتوبر.

    وسيتم خلال الاحتفالية توزيع دراجات هوائية على أبناء الشهداء، في إطار مبادرة دراجة لكل مواطن التي ترعاها الدولة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ووزراء التنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومدير أمن الجيزة.

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    محافظة الجيزة تكريم أبناء الشهداء احتفالات أكتوبر أحمد راشد

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