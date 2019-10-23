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    الخشت: طاقم هندسي وأمني للمتابعة الميدانية بمباني الجامعة بالتزامن مع الأمطار

    03:22 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    الخشت: طاقم هندسي وأمني للمتابعة الميدانية بمباني الجامعة بالتزامن مع الأمطار

    الدكتور محمد عثمان الخشت

    كتب- محمد قاسم:

    اطمأن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على الطلاب بالمدن الجامعية وتواجد المشرفين بالمدن. وقال إن موظفي الأمن الإداري متواجدون على البوابة الرئيسة ومداخل الكليات، مع انتشار أفراد من الأمن الإداري للمرور بالحرم الجامعي لمتابعة الطقس السيء.

    وأضاف رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن هناك طاقم هندسي كامل مكون من مهندس اعتياد وكهرباء وفنيين بكل التخصصات متواجد بالحرم الجامعي، كما تواجد أمين عام الجامعة للمتابعة على أرض الواقع.

    وأشار إلى استمرار شركة النظافة بإزالة أى تجمعات للمياه في طرقات الحرم الجامعي، كما تم توفير عربات من محافظة الجيزة لسحب المياه من أمام بوابات الجامعة.

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