النقل: انتظام حركات القطارات والمترو والموانئ رغم سوء الطقس

القاهرة - مصراوي:

أعلن محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، انتظام حركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وحركة السفن بالموانئ البحرية وحركة المرور على الطرق التابعة لوزارة النقل، وعدم تأثرها بسقوط الأمطار الغزيرة.

وأصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توجيهاته لكافة رؤساء الهيئات التابعة للوزارة بالمتابعة المستمرة لكافة مرافق النقل ورفع درجة الاستعداد بها مع انتشار فرق الصيانة والطوارئ لمواجهة أي أعطال طارئة تنتج عن الطقس السيئ.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل، في بيان اليوم، أن الوزير يتابع انتظام حركة مرافق النقل من خلال غرفة الأزمات بالوزارة، ويتلقى تقارير على مدار الساعة بحركة النقل والمواصلات من كافة الجهات والمرافق التابعة للوزارة.