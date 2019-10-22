"التضامن" توقع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات طبية داخل دور المسنين

القاهرة- (أ ش أ):

شهدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، يتم بموجبه تقديم خدمات الرعاية الطبية لكبار السن داخل دور المسنين التابعة لإشراف الوزارة، على مستوى 22 محافظة، حيث تولي الوزارة لفئة كبار السن اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات المتعددة والمتنوعة لها مع استغلال قدراتها وإمكانيتها بشكل إيجابي بحيث يكون المسن مواطنًا مشاركًا وفعالًا في تنمية وطنه.

وقع البروتوكول عن الطرف الأول رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية في وزارة التضامن الاجتماعي محمد عثمان، وعن الطرف الثاني الدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وفي كلمتها أمام الاحتفالية رحبت والي بالجمعية الشريكة، وعلى تعاونها في أكثر من برنامج خدمي وتنموي، وأشارت إلى أن شهر أكتوبر يشهد اليوم العالمى للمسنين والذي اختارته دول العالم والأمم المتحدة لمراجعة حزم الخدمات المقدمة للمسنين.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي يتبعها 181 دار مسنين بها أكثر من 3500 نزيل ولكن هناك أعداد أخرى داخل أسرهم في حاجة إلى أن تتوافر لهم الرعاية نظرًا لظروف مختلفة، ومن هنا تأتي أهمية مهنة رفيق المسن التي تقوم على تدريب شباب من الجنسين في مجال تقديم الرعاية الصحية والنفسية واجتماعية والتنموية للمسنين ويتم التعاقد معهم بأجر مجز، مشيرة إلى البرنامج الذي أطلقته الوزارة وتحتفل اليوم بتخريج أولى دفعاته فيجري حاليًا العمل مع القوى العاملة لاستخراج كارنيه للعمل، ومع التأمينات للتامين عليهم ويكون للمهنة مسار وظيفي ضامن للعاملين بالمجال.

وقالت: "الوزارة تحتفل اليوم بتخريج 150 شابًا وشابة أتموا التدريب بالبرنامج وتخطط للتوسع في تخريج دفعات جديدة كل عدة أشهر"، وأضافت أن التدريب يتضمن الشق النظر والعملي ويمكن تطوير المحتوى بحيث يتضمن جزء طبيًا خاصًا بحالات الطوارئ وأن التدريب يتم وفق محتوى تدريبي على مستوى علمى متقدم ويتم التعامل مع العديد من الجهات الأكاديمية حيث تتعاون الوزارة مع جامعة بنى سويف و جامعة عين شمس وحلوان خاصة للاستفادة من تخصص طب المسنين، مشيرة إلى أن البرنامج يتيح فرص عمل بها حماية اجتماعية وتأمينية للشباب ويتم استقبال طلبات المسنين الراغبين في الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني والخط الساخن.