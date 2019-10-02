وزيرة البيئة تتفقد معدات النظافة الجديدة بالبحيرة

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برفقة اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، معدات النظافة الجديدة بمجمع دمنهور بالمحافظة.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، استعرضت فؤاد، خلال الجولة، خطة المحافظة لأعمال تطوير منظومة النظافة ورفع القمامة والتدوير التي تنفذها المحافظة حاليًا.

وأكدت وزيرة البيئة أنهم يهدفون إلى بدء منظومة جديدة للمخلفات الصلبة والبلدية خاصة بعد الانتهاء من وضع مخطط المنظومة الجديدة بالمحافظة من خلال جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة.

واستعرض المحافظ، أعمال تحسين آداء أعمال النظافة من تفعيل خدمة "واتس أب" لتلقي الشكاوى وتشكيل وحدة للتدخل السريع للتعامل الفوري مع أي مشاكل وأزمات، فضلًأ عن رفع أعمال النظافة يوميًا في 3 دوريات وزراعة 7000 شجرة وإشراك الشباب في أعمال التجميل والتشجير بالإضافة إلى تطوير الغابة الشجرية بحديقة اللوتس بدمنهور.

​وساهم التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة على مدار الفترة السابقة في إغلاق 5 مقالب عشوائية كما يحري تأهيل 3 مقالب أخرى، وتم رفع حوالي 17000 طن تراكمات قديمة وتجمعات قمامة، فضلًأ عن وجود موقعين من المواقع المقترحة الجديدة لإنشاء مصانع تدوير القمامة.