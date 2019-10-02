رئيس "النواب": "إحنا مش بنيم الناس.. وثورة المجلس لن تهدأ"

كتب- أحمد علي ومير إبراهيم:

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما روج بشأن جلسة البرلمان أمس الثلاثاء، وما حدث بها من انتقادات للحكومة ومطالبات بفتح المجال العام، بأنها "محاولة كلام من أجل تنييم الناس"، مؤكدا ثورة المجلس لن تهدأ إلا إذا وصلت الحقيقة لكل مواطن وأي مسؤول يقصر لن نصمت عليه.

وتطرق عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، بحديث نحو ما حدث يوم الجمعة الماضي، وخروج المواطنين لدعم الدولة المصرية والاستقرار مؤكدا أنها رسالة للعالم كله، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقي أن تخرج مجموعة صغيرة عقب مباراة لكرة القدم ويتم تصويرها على أنها مظاهرة، وهذا أمر غير منطقي خاصة أن القاهرة محافظة مليئة بالمواطنين، وفي محطة الأتوبيس من كثرة الزحام يتخيل الأمر أنه مظاهرة، وأيضا في حالة خروج الموظفين من مجلس النواب وهم عددهم يقارب 3000 موظف يتصور الناس أنها مظاهرة، وهذا أمر غير منطقي.

وأكد أن وسائل التواصل جيدة لتوصيل الحقيقة، إلا أن البعض يتخذها لنشر الشائعات والأكاذيب، ولكن نحن في مصر أثبتنا أننا دولة قوية وشعب قوي قادر على مواجهة المغرضين.