"عقيلة" يدعو "عبدالعال" لزيارة ليبيا

كتب - أحمد علي:

نقل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، دعوة من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لزيارة ليبيا، وذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.

وقال النويري:" أتقدم لكم بدعوة من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لزيارة ليبيا، ومقر مجلس النواب الليبي لتعزيز أواصر الروابط ما بين الجانبين".

من جانبه، عقب وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف قائلا :" نرحب بالدعوة الكريمة، ومستمرون في دعم الأخوة في ليبيا"، مؤكدا أن مصر أبوابها مفتوحة للأخوة الليبيين، وأن الفرحة الكبرى ستكون بعودة الوئام إلى أرض ليبيا.