بالرقم القومي.. نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق "تجريبي رياض الأطفال" بالقاهرة

كتب – أسامة علي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية "التجريبية" للعام الدراسي 2019 /2020.

وللتعرف على نتيجة التنسيق، عبر إدخال الرقم القومي للطفل على الرابط التالي" https://cairomoe.net/kg

يذكر أن القبول في رياض الأطفال بمحافظة القاهرة يتم على 4 مراحل، نظرا للكثافة العددية للأطفال المتقدمين.​