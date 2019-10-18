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بالرقم القومي.. نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق "تجريبي رياض الأطفال" بالقاهرة

04:21 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
بالرقم القومي.. نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق "تجريبي رياض الأطفال" بالقاهرة

قاعة لرياض الأطفال

كتب – أسامة علي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية "التجريبية" للعام الدراسي 2019 /2020.

وللتعرف على نتيجة التنسيق، عبر إدخال الرقم القومي للطفل على الرابط التالي" https://cairomoe.net/kg

يذكر أن القبول في رياض الأطفال بمحافظة القاهرة يتم على 4 مراحل، نظرا للكثافة العددية للأطفال المتقدمين.​

مرحلة رياض الأطفال مديرية التربية والتعليم نتيجة تجريبي رياض الأطفال وزارة التربية و التعليم

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