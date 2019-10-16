برلماني: تأخر ضم العلاوات الـ5 للمحالين للمعاش يعطي صورة سلبية

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للمهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين الي المعاش.

وقال "فؤاد"، إن تأخر تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة 11 جزاءات بمجلس الدولة بشأن ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش حتى الآن؛ رغم إعلان رئيس الجمهورية سحب الحكومة للإستشكال على الحكم وإحالة الأمر للفتوى والتشريع لوضع قواعد التطبيق.

وأشار "فؤاد"، حسب بيان، أن الفتوى والتشريع حسمت قواعد ومصير حكم ضم العلاوات في إجتماعها بتاريخ 28 أغسطس 2019، ورغم ذلك لم ينفذ الحكم حتي تاريخه، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التعطيل ويصدر صورة سلبية نحو إهتمام الحكومة بمتطلبات المجتمع في ظل تلك الظروف الاقتصادية.

وطالب"فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لدراسة الأمر وحسمه.