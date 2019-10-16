هل تنخفض أسعار الشقق إذا باعت الإسكان الأراضي بسعر أقل؟ نائب الوزير يجيب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تحاول طرح مختلف أنواع الأراضي بمختلف الأنشطة بأساليب متعددة سواء بالشراكة أو التخصيص المباشر حتى يتثنى للمطورين اختيار نوع التخصيص الذي يناسبهم.

وأكد عباس، أن أسعار الأراضي يتم تحديدها وفقا للعرض والطلب، قالا: "لو بعنا الأراضي بتخفيض 35% للمطورين العقاريين، هل سنشهد تخفيضا في سعر الشقق؟ بالتأكيد لا، لأن المطور العقاري هيبيع بنفس سعر السوق وفقا للعرض والطلب".

وأضاف عباس، أن الوزارة تعمل الآن بالتعاون مع وزاوة العدل لتوفير مكتب للتسجيل العقاري بكل أجهزة المدن الجديدة، وقريبا جدا سيتم تفعيلها.

وأشار إلا أنه يوجد نوعين من تصدير العقار، الأول للأفراد بشكل مباشر، والثاني للصناديق العقارية الكبري.

وتابع: هدف المشاركة في المعارض العقارية في الخارح لعرض المشروعات المختلفة في مصر للصناديق العقارية، لأننا نسوق باسم مصر وليس باسم الوزارة أو شركة معينة.

وانطلقت اليوم فعاليات المائدة المستديرة الرابعة لمؤتمر انفستجيت لمناقشة موضوع (وسائل جذب فرص الاستثمار العقاري في مصر )، بحضور المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان، والمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية.​